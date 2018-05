MIT: MapLite, self-driving car senza mappe

Se la maggior parte degli attuali sistemi dedicati alla guida autonoma basano il loro funzionamento sulle informazioni rese disponibili da mappe dettagliate delle strade, ci sono vie ancora non tracciate. A queste ha pensato il MIT, con l'introduzione di una nuova tecnologia destinata alle self-driving car e pensata in particolare per consentire ai veicoli di muoversi senza l'intervento del conducente sulle strade di campagna e di quelle ancora non mappate. Il sistema si chiama MapLite e richiede esclusivamente l'impiego di un modulo GPS interfacciato con un LiDAR. Eccolo in azione in questo filmato.