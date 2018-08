MIUI per Poco, ecco le novità

Sotto-marchio di Xiaomi, Poco sta cercando di ottenere un posto nel settore smartphone creando quasi un nuovo segmento di mercato. Per differenziarlo ulteriormente, la società ha persino fornito una nuova interfaccia, il MIUI Poco launcher, mostrato in video. È presente un drawer per le app con la suddivisione per categorie e la barra di ricerca è stata spostata in basso. È possibile anche nascondere le icone per una maggiore privacy e sono state implementate altre ottimizzazioni per velocizzare l'avvio delle app.