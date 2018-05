Ai mondiali di Russia con 2018 FIFA World Cup

Un corposo aggiornamento per FIFA 18 tutto dedicato ai mondiali di calcio che tra un paio di settimane prenderanno il via in Russia (dove putroppo non vedremo l'Italia). 2018 FIFA World Cup offre la possibilità di scendere in campo con le nazionali che prenderanno parte al torneo, tutte riprodotte nei minimi dettagli grazie alla licenza ufficiale, a partire dalle divise realizzate da ogni sponsor tecnico per l'occasione. Il pacchetto è stato rilasciato il 29 maggio per le versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch della simulazione calcistica, da scaricare in download gratuito.