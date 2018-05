Money 20/20 Europe: l’evento FinTech ad Amsterdam

In scena dal 4 al 6 giugno ad Amsterdam, Money 20/20 Europe è il più grande evento dell'anno dedicato all'universo FinTech nel vecchio continente. Il programma prevede una fitta serie di incontri, seminari e conferenze relative a temi che riguardano nuovi sistemi di pagamento, servizi finanziari, intelligenza artificiale, analisi dei dati e molto altro ancora. Spazio anche ai progetti più interessanti legati al mondo delle startup. Un appuntamento che, per gli addetti ai lavori (e non solo) costituisce anche l'opportunità per siglare nuove partnership e ampliare il proprio business. Si prevede la partecipazione di oltre 5.000 persone e 1.500 aziende provenienti da 80 paesi diversi.