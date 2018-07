Lo smartphone Motorola E5 Play

Lo smartphone Moto E5 Play di Motorola offre un display 18:9 da 5,34 pollici, processore Snapdragon 425, 1 GB di RAM e 16 GB di memoria interna per lo storage. La batteria ha invece una capacità pari a 2.100 mAh. Il comparto fotografico vede la presenza di un sensore posteriore da 8 megapixel e di uno frontale da 5 megapixel per i selfie, entrambi affiancati da un flash LED. Non mancano poi WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, LTE, radio FM, altoparlante frontale, lettore di impronte digitali, porta micro-USB e jack audio da 3,5 mm. Tre le colorazioni disponibili: Black, Dark Lake e Flash Gray. Il prezzo fissato per il lancio in Europa è 109,00 euro.