Motorola Moto E5 Plus con batteria da 5.000 mAh

Lenovo e Motorola presentano il nuovo smartphome Moto E5 Plus, un prodotto con Android 8.0. Oreo stock che punta tutto su intrattenimento e autonomia. Il suo display da 6 pollici (risoluzione (1440x720 pixel) è particolarmente adatto alla riproduzione dei contenuti multimediali. Lato hardware sono integrati un processore Snapdragon 425, 2 o 3 GB di RAM e 16 o 32 GB di memoria interna espandibile con schede microSD. Molto capiente la batteria da 5.000 mAh, che garantisce una durata da ben oltre un giorno di utilizzo continuato. Sul retro trovano posto una fotocamera da 12 megapixel con autofocus laser e il lettore di impronte digitali per sbloccare il dispositivo in modo sicuro.