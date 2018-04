Motorola Moto G6 Play con fotocamera da 13 MP

È il nome stesso del dispositivo a spiegarne la natura multimediale: Moto G6 Play è una delle new entry nel catalogo di smartphone proposto da Lenovo e Motorola, un modello con display da 5,7 pollici (risoluzione 720p). La scheda tecnica vede la presenza del processore Snapdragon 430, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, slot per schede microSD, fotocamera posteriore da 13 megapixel e lettore di impronte digitali. Molto capiente la batteria da 4.000 mAh, che assicura un'autonomia più che sufficiente per portare a termine un'intera giornata di utilizzo continuato senza doversi preoccupare della ricarica. Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 8.0 Oreo.