Motorola presenta lo smartphone Moto G6 Plus

L'esperienza stock di Android 8.0 Oreo è alla base di Moto G6 Plus, nuovo smartphone del catalogo Lenovo-Motorola. Il dispositivo offre un display 18:9 da 5,9 pollici con risoluzione Full HD+, processore octa core Qualcomm Snapdragon 630 da 2,2 GHz, 4 o 6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile con schede microSD, doppia fotocamera posteriore da 12 e 5 megapixel con riconoscimento automatico dello scenario, sensore frontale da 8 megapixel per i selfie, Face Unlock e lettore di impronte digitali per lo sblocco e batteria da 3.200 mAh. Il tutto in dimensioni pari a 160x75,5x8 mm e con un peso che si attesta a 167 grammi.