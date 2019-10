Motorola One Action – modalità Action Cam

Il Motorola One Action dispone di una modalità di ripresa "Action Cam" che permette allo smartphone di essere utilizzato proprio come un'Action Cam. Ecco una prova della capacità di questa funzione. Collegato lo smartphone ad un supporto per bici è stata testata la qualità di ripresa e la stabilizzazione dell'immagine in una situazione sicuramente non semplice.

Motorola One Action, Display CinemaVision 6.3" FHD+, 128 GB Espandibili, Tripla fotocamera con Action Cam dedicata (12MP+16MP+5MP), Dual Sim, Android 9 Pie - Blue Denim è oggi disponibile su Amazon a 264 € (-6%)