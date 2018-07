NBA Live 19 e il basket femminile

La cestista statunitense Candace Parker che milita nella divisione WNBA con la divisa dei Los Angeles Sparks è la testimonial scelta da EA Sports per pubblicizzare una delle novità incluse nella simulazione NBA Live 19: sarà possibile creare una giocatrice femminile, a propria immagine e somiglianza o di fantasia, per farla poi scendere in campo e affrontare una delle tante modalità proposte dal titolo. La data di uscita è fissata per il 7 settembre sulle piattaforme PlayStation 4 e Xbox One, ma a partire dal 24 agosto sarà possibile scaricare in download gratuito la demo per mettere alla prova il gameplay.