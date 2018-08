NEC: il riconoscimento facciale Bio-IDiom

Grazie alla tecnologia di autenticazione biometrica Bio-IDiom sviluppata da NEC è possibile effettuare un riconoscimento facciale preciso e in modo affidabile. Il sistema sarà impiegato in occasione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi che andranno in scena nel 2020 a Tokyo, per gestire il flusso di persone in entrata nelle varie location che ospiteranno le gare: si stima che saranno analizzati fino a 300.000 volti tra quelli degli atleti, degli addetti stampa e dei membri dello staff. Fattore di importanza cruciale è la velocità nell'esecuzione della scansione, così da non formare code o file.