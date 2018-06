Neffos C9A: entry level con display 18:9

Il nuovo Neffos C9A condivide la maggior parte della scheda tecnica con il "fratello maggiore" C9: processore MediaTek MTK6739WW, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, slot microSD, fotocamera posteriore da 13 megapixel e lettore di impronte digitali. Cambiano però il display (più piccolo, da 5,5 pollici), il sensore frontale per i selfie che in questo caso è da 5 megapixel e la capacità della batteria che scende a 3.020 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia personalizzata NFUI. In vendita dal mese di settembre al prezzo di 139,99 euro, lo smartphone sarà disponibile con la scocca nelle colorazioni Cloudy Grey e Moonlight Silver.