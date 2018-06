Nest Hello: “Guarda chi c’è alla porta”

Hello è il nuovo dispositivo presentato da Nest e indirizzato alle smart home: si tratta di un campanello con videocamera incorporata, che permette di guardare in tempo reale chi c'è alla porta, sia a chi si trova dentro casa che da remoto in qualsiasi altro luogo, grazie allo streaming in tempo reale delle immagini sullo smartphone. Ovviamente è necessaria una connessione WiFi domestica. Integra inoltre un microfono e un altoparlante, così da poter interagire a voce con gli ospiti. Compatibile con il servizio Nest Aware per il salvataggio delle registrazioni, è già in vendita sullo store ufficiale al prezzo di 279,00 euro.