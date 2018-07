Nuove icone profilo per Netflix

Il colosso dello streaming annuncia una novità che riguarda le icone profilo, le immagini quadrate che servono a distinguere i diversi utenti connessi allo stesso account: cambieranno entro le prossime settimane, offrendo la possibilità di impersonare uno dei protagonisti delle serie ospitate dalla piattaforma. Restyling in arrivo anche per quelle classiche, rese più colorate e meno minimaliste. Sarà così più divertente effettuare l'accesso a Netflix per ricevere consigli e suggerimenti personalizzati sui film e gli show da riprodurre, in base ai propri gusti e alla propria cronologia.