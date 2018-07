Nikon Coolpix P1000 con zoom ottico 125x

Una compatta in grado di arrivare a uno zoom ottico 125x, l'unica della sua categoria in grado di spingersi tanto in là senza ricorrere a interpolazione o artifici di altro tipo: Nikon Coolpix P1000 è pensata per soddisfare le esigenze di chi desidera immortalare ogni minimo dettaglio dell'inquadratura anche dalle lunghe distanze. L'obiettivo integrato è al tempo stesso in grado di arrivare a un grandangolo di 24 mm (equivalente nel formato 35 mm), offrendo così una buona versatilità. Il sensore ha risoluzione 16 megapixel e la registrazione video supporta il 4K. La fotocamera debutterà sul mercato nel settembre 2018, al prezzo di 999 dollari per gli Stati Uniti.