Nikon: l’innesto della mirrorless full frame

Nikon è in procinto di annunciare una nuova mirrorless, la prima del suo catalogo dotata di sensore full frame. Sarà un prodotto indirizzato in primis all'utenza professionale, con un nuovo innesto per accogliere ottiche progettate ad hoc. È proprio su questa caratteristica che il gruppo giapponese focalizza la sua attenzione con questo trailer che ripercorre in parte la storia del marchio e che, nelle sue fasi conclusive, permette di dare uno sguardo in anteprima a quello che sarà il design del dispositivo e al suo profilo. La presentazione ufficiale della fotocamera andrà in scena il 23 agosto.