Nintendo Switch Online, le caratteristiche

Video presentazione di Nintendo Switch Online, il nuovo servizio per l'ultima console della casa nipponica che abilita al gioco multiplayer online, offrendo inoltre molte opzioni e funzionalità extra, tra cui l'accesso a un catalogo di giochi classici NES e al backup cloud per i dati di salvataggio nei titoli compatibili. È un servizio a pagamento con opzioni per tutti, anche per le famiglie.