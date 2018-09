Nintendo Switch Pikachu & Eevee Edition, il trailer

Due bundle di Nintendo Switch con Pokémon: Let's Go Pikachu & Eevee in edizione limitata saranno disponibili nei negozi dal 16 novembre, come comunicato ufficialmente da Nintendo Italia, che ne ha diramato un trailer. Il bundle include i due giochi preinstallati.

