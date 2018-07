No Man’s Sky: il trailer dell’aggiornamento NEXT

È l'aggiornamento più corposo di sempre per No Man's Sky: il pacchetto NEXT fa il suo debutto introducendo novità importanti come una vera modalità multiplayer per esplorare l'universo in compagnia di altri giocatori, miglioramenti dal punto di vista grafico, la possibilità di scegliere tra visuale in prima o terza persona, opzioni per la personalizzazione del personaggio e maggiore libertà nella costruzione della propria base. Tutto questo in download gratuito per chi già possiede il titolo. Nell'occasione la software house Hello Games annuncia l'arrivo sulla console Xbox One grazie alla partnership siglata con Microsoft.