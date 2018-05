Nokia 2.1: smartphone entry level con Android Go

Insieme ai modelli 5.1 e 3.1, Nokia 2.1 completa la gamma di nuovi smartphone presentati da HMD Global in occasione di un evento organizzato a Mosca. Si tratta di un dispositivo economico, proposto al lancio al prezzo di 115,00 dollari e basato sulla versione Go Edition del sistema operativo Android 8.1 Oreo. Tra le caratteristiche si segnalano un display HD da 5,5 pollici, processore Snapdragon 425, fotocamere da 8 e 5 megapixel, altoparlanti stereo frontali e batteria da 4.000 mAh per un'autonomia dichiarata che arriva a due giorni. Tre le colorazioni previste: Blue/Copper, Blue/Silver e Grey/Silver.