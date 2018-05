Nokia 3.1, smartphone Android One con display 18:9

Nokia 3.1 è uno dei nuovi smartphone di HMD Global per la fascia entry level del mercato: display 18:9 da 5,2 pollici con risoluzione 1440x720 pixel, processore octa core MediaTek 6750N, fotocamere da 13 e 8 megapixel, telaio in plastica con bordi in alluminio e sistema operativo Android 8.1 Oreo stock in versione One così da velocizzare il rilascio degli aggiornamenti. Tre le colorazioni proposte al lancio, fissato per il mese di giugno: Blue/Copper, Black/Chrome e White/Iron. Per quanto riguarda i prezzi, la versione con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna è offerta a 139,00 euro, mentre quella con 3 GB di RAM e 32 GB di storage a 169,00 euro.