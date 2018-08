Nokia 5.1 Plus, compagno per i giochi mobile

Il Nokia 5.1 Plus con schermo 19:9 da 5,86 pollici, 3 GB di RAM e dual camera arriva in Italia: è il perfetto compagno per il gaming su mobile, come illustrato nel video ufficiale diramato dalla nota casa produttrice. Cover in vetro e un frame in alluminio, lo smartphone ha uno schermo da 5,86 pollici con risoluzione HD+, notch e rapporto schermo-corpo pari all'84%.