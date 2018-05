Nokia 5.1, smartphone Android One in alluminio

Telaio in alluminio 6000, display 18:9 da 5,5 pollici Full HD+ (2160x1080 pixel) e processore octa core MediaTek Helio P18 per Nokia 5.1. Lo smartphone, upgrade del modello 5 lanciato lo scorso anno, è stato presentato da HMD Global in occasione di un evento organizzato in Russia. Due le versioni disponibili: con 2 GB di RAM e 16 GB di storage a 189,00 euro, con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna a 219,00 euro. Tre invece le colorazioni della scocca: Copper, Tempered Blue e Black. Il sistema operativo è Android One, con la release 8.1 Oreo preinstallata al lancio e la possibilità di ricevere in tempi brevi gli aggiornamenti alle edizioni successive.