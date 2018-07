Nokia 8110, il ritorno del banana phone

HMD Global riporta in vita un altro dispositivo che negli anni '90 ha fatto la storia del brand finlandese: si tratta della nuova versione del Nokia 8110, meglio noto come banana phone per il suo inconfondibile profilo curvo. Sotto lo schermo da 2,4 pollici trova posto un meccanismo scorrevole che nasconde la tastiera fisica. Questa la scheda tecnica: processore dual core Snapdragon 205, 512 MB di RAM, 4 GB di memoria interna espandibile con microSD, modulo WiFi 802.11b/g/n, 4G-LTE, Bluetooth 4.1, GPS e batteria da 1.500 mAh. Il device è in vendita in Italia al prezzo di 89,00 euro, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni giallo e nero.