Nokia X6 pronto per la Cina

HMD Global presenta Nokia X6, smartphone indirizzato almeno in un primo momento esclusivamente al mercato asiatico. Si tratta di un modello con schermo 19:9 da 5,8 pollici dotato di notch, 4 o 6 GB di RAM e 32 o 64 GB di memoria interna per lo storage. L'esecuzione delle applicazioni è gestita dal processore Qualcomm Snapdragon 636, mentre sul retro trova posto una doppia fotocamera da 16+5 megapixel. Il sistema operativo preinstallato è Android 8.1 Oreo. La batteria ha una capacità pari a 3.060 mAh con tecnologia Quick Charge 3.0 per la ricarica rapida. Tre le colorazioni proposte per il lancio in Cina: nero, blu e bianco.