Oculus Quest, esperienza libera e immersiva

In video, le funzionalità di Oculus Quest, un sistema VR all-in-one presentato in via ufficiale da Facebook: c'è solo l'utente e le sue mani, potendo così godere di un'esperienza libera e immersiva. Con sei gradi di libertà, ottica all'avanguardia e audio integrato, si possono dimenticare fili, PC e telefoni. Il visore per la realtà virtuale si basa su quattro sensori ultra grandangolari per mappare l'ambiente mentre lo si percorre. E con il monitoraggio di Oculus Insight, ogni mossa che si compie nel mondo reale si traduce direttamente nel gioco che si sta giocando.