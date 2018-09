Oculus Quest, video presentazione del visore

Il video di presentazione di Oculus Quest, il nuovo visore per la realtà virtuale che Facebook ha ufficializzato in occasione dell'Oculus Connect 5. È totalmente senza fili, non necessita di PC o smartphone per funzionare - se non per la configurazione - e perverrà sul mercato nella primavera del 2019 con oltre 50 giochi ed esperienze, disponibili già dal lancio.