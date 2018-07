OnePlus 6 si veste di rosso: ecco l’edizione Red

La nuova colorazione Red di OnePlus 6 è ottenuta applicando un sottile rivestimento alla scocca, così da conferirle brillantezza e lucentezza. Ricorda il predecessore OnePlus 5T nella versione Lava Red che ha ottenuto un buon risultato a livello commerciale. Questa particolare edizione del flagship killer sarà in vendita a partire dalle ore 10:00 di martedì 10 luglio al prezzo di 569,00 euro per la configurazione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna per lo storage. Il resto della scheda tecnica rimane invariato con display AMOLED da 6,28 pollici, processore Snapdragon 845 e dual camera posteriore.

OnePlus 6 Smartphone (15,95 cm (6,28") 19:9 Touch-Display, 6GB+64GB, Android 8.1 Oreo/Oxygen OS 5.1) Mirror Black è oggi disponibile su Amazon a 519 €