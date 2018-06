OnePlus 6 nell’edizione limitata Silk White

Oltre alle colorazioni Mirror Black e Midnight Black disponibili fin dal day one, ecco la tinta Silk White di OnePlus 6, proposta in edizione limitata anche sul mercato italiano. Si caratterizza per una scocca bianca impreziosita da inseriti in oro rosa. Il prezzo è fissato in 569,00 euro nella configurazione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna per lo storage. Il resto della scheda tecnica non cambia. Non è noto il numero esatto delle unità messe a disposizione, ma considerando che si tratta di una scocca molto diverse dalle altre è molto probabile che le scorte andranno esaurendosi in breve tempo.

