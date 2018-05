OnePlus 6: The Speed You Need

"The Speed You Need" è lo slogan scelto per la presentazione di OnePlus 6, in virtù delle performance assicurate dal nuovo flagship killer grazie al processore Snapdragon 845 integrato e da un quantitativo di RAM che raggiunge gli 8 GB nella configurazione più avanzata. Disponibile in Italia a partire dal 22 maggio (con prezzi da 519,00 euro), lo smartphone introduce un design basato sull'impiego del vetro per la cover posteriore, un ampio display 19:9 da 6,28 pollici con top notch e una doppia fotocamera stabilizzata sul retro. La ricarica rapida Dash Charge per la batteria, lo slow motion per la registrazione video e la scocca water resistant (ma non waterproof) completano la scheda.

OnePlus 6 Smartphone, A6003, 64GB, Mirror Black è oggi disponibile su Amazon a 519 €