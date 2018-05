OnePlus 6: vetro e design

Il design di OnePlus 6 si caratterizza per l'impiego del vetro: davanti un Corning Gorilla Glass 5 a protezione dell'ampio display, dietro una superficie lavorata attraverso vari step per assicurare al tempo stesso un'adeguata resistenza alle sollecitazioni e un look senza compromessi. Gli angoli sono arrotondati, la scocca è delicatamente curvata. Non mancano nemmeno elementi e tratti distintivi per il brand come la cosiddetta Horizon Line che crea giochi di luce e sfumature. Tre le colorazioni disponibili al debutto: Mirror Black, Midnight Black e la Silk White in edizione limitata.

