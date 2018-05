OnePlus Bullets Wireless, auricolari Bluetooth

Senza fili, magnetici, si connettono allo smartphone via Bluetooth: gli auricolari OnePlus Bullets Wireless (presentati insieme a OnePlus 6) sono pensati per offrire un'esperienza audio di qualità elevata, l'interazione con l'Assistente Google per impartire comandi vocali e un'ergonomia senza compromessi. La ricarica della batteria interna può avvenire con qualsiasi cavo USB Type-C, immagazzinando energia sufficiente per cinque ore di riproduzione musicale in soli dieci minuti. L'anima ottenuta dalla lavorazione dell'alluminio e il rivestimento in silicone garantiscono la resistenza alle sollecitazione e al contatto con acqua o sudore, rendendo il dispositivo adatto all'utilizzo nelle sessioni di allenamento o durante lo sport. Il debutto sul mercato è fissato per la fine di giugno, al prezzo di 69,00 euro.