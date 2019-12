Open Innovation e Trasformazione Digitale: le testimonianze di Eni

Eni ha da tempo intrapreso un percorso di open innovation, collaborando tra l'altro con startup e PMI, all'insegna di un rafforzamento della propria strategia digital e di un posizionamento competitivo. Intelligenza artificiale e machine learning sono già da tempo in uso in molti settori con l'obiettivo di supportare l'azienda nei processi decisionali e operativi. Scopriamo insieme a Eni in che modo il Gruppo stia affrontando tale percorso attraverso le parole di Giacomo Silvestri (Group Digital Strategy, Innovation & Portfolio Management), Paolo Cerioli(Group Head - Digital Scouting & Open Innovation) e Diletta Milana (Open Innovation, Artificial Intelligence Lead).