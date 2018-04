Opera Touch: il browser semplice per Android

Un browser mobile sviluppato in modo da semplificare la navigazione con una sola mano: Opera Touch è la nuova app svelata dalla software house norvegese e disponibile per Android. A caratterizzarla è un'interfaccia con un layout organizzato in modo da rendere accessibili tutte le principali funzionalità reggendo, come già detto, lo smartphone con una sola mano, grazie all'impiego di un Fast Action Button posizionato nella parte inferiore. La tastiera mostrata all'avvio per iniziare subito la ricerca dei contenuti online, il supporto all'interazione mediante comandi vocali e la scansione dei codici QR completano il quadro.