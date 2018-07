Opera mette un wallet per Ethereum nel browser

La versione beta del browser Opera distribuita per dispositivi Android integra ora un wallet per la gestione delle criptovalute, più precisamente per la moneta virtuale Ethereum. La software house norvegese permette dunque agli utenti di effettuare le transazioni (acquisti online o scambio) senza doversi per forza di cose affidare a un'applicazione separata, in modo semplice e comodo. L'autenticazione necessaria per effettuare il trasferimento dei fondi può essere effettuata in maniera rapida, anche attraverso il riconoscimento dell'impronta digitale sfruttando il sensore integrato nello smartphone.