OPPO F9 Pro: specifiche e design

Display 19:9 da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+, processore MediaTek Helio P60, 4 o 6 GB di RAM, fino a 128 GB di memoria interna per lo storage, doppia fotocamera posteriore da 16+2 megapixel, sensore frontale da 25 megapixel per i selfie e batteria da 3.500 mAh con tecnologia VOOC Flash Charge per la ricarica rapida: queste le più importanti specifiche del nuovo smartphone OPPO F9 Pro (OPPO F9 il nome scelto per il mercato internazionale), svelate in anticipo rispetto alla presentazione ufficiale del 15 agosto. Il sistema operativo preinstallato al momento del lancio è Android 8.1 Oreo.