Oppo Find X: design, caratteristiche e funzionalità

OPPO Find X non è uno smartphone come tutti gli altri: basta guardarlo per rendersi conto che la sua superficie frontale è quasi completamente occupata dal display. Niente notch, eppure il rapporto screen-to-body raggiunge il 93,8%. Merito della tecnologia integrata che ha permesso di nascondere i moduli fotografici e i sensori per il riconoscimento del viso in una componente che appare solo quando necessario, sollevata in 0,6 secondi da un meccanismo motorizzato. Arriverà in Italia dopo l'estate al prezzo di 999,00 euro. Ce lo presenta Daniele Caso, PR Manager di OPPO, parlando del dispositivo in termini di design, caratteristiche e funzionalità.