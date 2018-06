OPPO Find X, design innovativo

Find X è il top di gamma del catalogo OPPO, uno smartphone dal design innovativo per l'intero panorama mobile: nella parte superiore è infatti integrato un meccanismo motorizzato a scomparsa che, quando necessario, porta alla luce le tre fotocamere e il sistema di riconoscimento facciale in soli 0,5 secondi. La soluzione permette di avere una screen-to-body ratio che arriva al 93,8%, con un display AMOLED da ben 6,42 pollici. Completano la scheda tecnica il processore octa core Qualcomm Snapdragon 845, 8 GB di RAM e 256 GB per lo storage. Due le colorazioni disponibili al lancio: Bordeaux Red e Glacier Blue.