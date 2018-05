Panasonic Lumix FT7: compatta e resistente

Sensore da 20,4 megapixel, mirino Live View Finder da 0,2 pollici e registrazione video in formato 4K per la nuova Panasonic Lumix FT7. Una fotocamera rugged dal design compatto e sempre pronta all'azione, come dimostra l'ottenimento delle certificazioni IPX8 e IP6X che ne assicurano la resistenza all'acqua (anche in immersione) e alla polvere. Può inoltre sopportare senza conseguenze cadute fino a due metri di altezza. Tra le altre caratteristiche di rilievo spiccano i moduli GPS e WiFi per geolocalizzazione e condivisione rapida dei contenuti, senza dimenticare i filtri creativi inclusi.