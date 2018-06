Parrot ANAFI, il drone che registra in 4K HDR

Parrot ANAFI è un drone pieghevole progettato per effettuare riprese video aeree a risoluzione 4K e in modalità HDR. Pesa 320 grammi, è dotato di una fotocamera con sensore Sony da 21 megapixel (f 1/2.4) e ha un'autonomia pari a 25 minuti con una sola ricarica della batteria. In volo può raggiungere la velocità massima di 50 Km/h. Al debutto sul mercato il 2 luglio 2018, l'unità è venduta al prezzo di 699,99 euro, con inclusi nella confezione il controller, una custodia per il trasporto, una microSD da 16 GB, un cavo da USB-A a USB-C, otto pale aggiuntive per le eliche e uno strumento di montaggio.