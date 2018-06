Pagamenti personalizzati con PayPal Checkout

Il colosso dell'e-payment introduce una nuova modalità di gestione dei pagamenti online: PayPal presenta Checkout, una tecnologia che permette ad esercenti e negozianti di personalizzare l'esperienza, rendendola su misura per ogni cliente. Chi effettua un acquisto disporrà delle opzioni più indicate in base alle preferenze o al paese di provenienza. Inizialmente il sistema sarà compatibile solo con alcuni istituti bancari (MyBank per l'Italia), ma l'elenco è destinato ad estendersi in futuro. Il tutto è supportato dal sistema OneTouch per portare a termine l'operazione senza effettuare ogni volta il login.