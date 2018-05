PES 2019, il trailer di annuncio

È Coutinho il testimonia scelto da Konami per la copertina di PES 2019: insieme al brasiliano in forza al Barcellona anche una leggenda del calcio mondiale come David Beckham. A svelarlo il primo trailer dedicato al titolo, che di fatto ne segna l'annuncio ufficiale, mostrando alcune prime brevi sequenze di gameplay. Al termine del filmato viene svelata anche la data di uscita del titolo: Pro Evolution Soccer 2019 sarà disponibile in Europa su PC e console a partire dal 30 agosto, in anticipo rispetto ai precedenti titoli della serie. Già in pre-ordine sia l'edizione standard sia alcune versioni speciali arricchite da contenuti aggiuntivi.