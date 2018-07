PES 2019: un trailer per la demo

Il titolo arriverà sugli scaffali il 30 agosto, ma chi lo desidera potrà metterne alla prova il gameplay con qualche settimana di anticipo, grazie alla demo di Pro Evolution Soccer 2019 annunciata da Konami con questo trailer. Saranno in totale dodici le squadre incluse, con le quali scendere in campo, anche sfidando avversari online grazie alla modalità quick match: Barcellona, Schalke 04, Liverpool, Inter, Milan, Monaco, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Colo-Colo, Argentina e Francia. La versione dimostrativa di PES 2019 sarà disponibile per il download su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dall'8 agosto.