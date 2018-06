PES 2019: il trailer dell’E3 2018

Le undici nuove skill introdotte da Konami nella sua simulazione calcistica sono protagoniste nel trailer di PES 2019 pubblicato in occasione dell'E3 2018: tra dribbling, tiri al volo, tuffi dei portieri sui rigori e scivolate dei difensori, uno sguardo da vicino al gameplay del titolo che andrà a sfidare FIFA 19. Nella seconda parte del filmato, invece, spazio alle leggende del calcio mondiale, alcune delle quali vecchie conoscenze del nostro campionato come Roberto Carlos, David Beckham, Paolo Maldini, Ruud Gullit e Pavel Nedvěd. La data di uscita è fissata per il 30 agosto su PC e console.