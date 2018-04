In pizzeria con l’applicazione PizzAut di Samsung

A volte basta poco per superare ostacoli e fare grandi cose, a volte è sufficiente un'applicazione installata su un tablet. È il caso di PizzAut, software realizzato da Samsung partendo da una specifica esigenza: costruire un'interfaccia semplice e chiara, per consentire ai ragazzi con autismo di gestire gli ordini all'interno di una pizzeria o di un ristorante, in completa autonomia, facilitando così il loro ingresso nel mondo del lavoro. Un'iniziativa di successo, basata sul principio dell'inclusione. In questo filmato le testimonianze di Francesco e Gabriele, protagonisti in prima persona del progetto.