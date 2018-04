Primo contatto con OnePlus 6: le reazioni dei fan

Alcuni fortunati fan hanno avuto modo di mettere in anteprima le mani sui prototipi di OnePlus 6, in occasione di un evento organizzato a San Francisco, per osservare da vicino e testare le novità introdotte dal produttore cinese sulla nuova generazione del flagship killer. In questo filmato le loro reazioni, opportunamente censurate da una serie di bip e da un mascheramento del device, così da non svelare troppi dettagli prima della presentazione ufficiale. Molti i riferimenti al design, soprattutto all'impiego del vetro e all'ergonomia. È inoltre possibile intravedere due colorazioni: una chiara e una scura.