Project Natick: il data center sotto al mare

Project Natick è il nome dell'iniziativa che lega la divisione Research di Microsoft ad alcune realtà attive nello sviluppo di tecnologie sottomarine: l'obiettivo del gruppo di Redmond è quello di arrivare un giorno a installare e rendere funzionante un data center in profondità, così da poter sfruttare l'acqua per il raffreddamento dell'infrastruttura, andando a smaltire il calore prodotto dai server, regolando in modo sostenibile ed efficiente la temperatura delle macchine. La fase di sperimentazione ha preso il via al largo delle coste scozzesi, con un impianto che integra 12 rack per un totale di 864 e una capacità di storage che arriva a 27,6 PB.