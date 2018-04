Il Project Zanzibar di Microsoft Research

La divisione Research di Microsoft è al lavoro su un'iniziativa chiamata Project Zanzibar: è una sorta di superficie intelligente realizzata in modo da fondere il mondo digitale con quello fisico, in grado di percepire l'interazione con le mani, le gesture e gli oggetti appoggiati. Un progetto di questo tipo, se sviluppato a dovere, potrebbe avere un enorme potenziale nell'ambito ludico, dando vista a riproduzioni virtuali e tridimensionali dei giochi. Alla base di tutto il sistema NFC (Near Field Communication), lo stesso impiegato per la gestione dei pagamenti in mobilità con gli smartphone.