Qualcomm presenta Snapdragon 632, 439 e 429

Da Qualcomm arrivano tre nuovi system-on-chip indirizzati alla fascia media del mercato mobile: sono gli Snapdragon 632, Snapdragon 439 e Snapdragon 429, tutti con supporto alle configurazioni dual camera. Il più performante è il modello 632, in grado di gestire due sensori da 13 megapixel e con una potenza di calcolo del 40% superiore rispetto all'attuale 626, garantendo così la possibilità di effettuare registrazioni video in formato 4K e l'output su display FHD+. Dispone inoltre della tecnologia LTE Advanced per la connettività e la GPU Adreno 506 aumenta le performance del 10%. Non manca poi il supporto all'intelligenza artificiale delle reti neurali per eseguire operazioni come lo sblocco con il viso o l'identificazione degli oggetti inquadrati.