Qualcomm Snapdragon 850 per Windows

Un'unità destinata ai dispositivi della categoria "Always On, Always Connected PC". Il nuovo Snapdragon 850, presentato al Computex 2018 da Qualcomm, è il primo processore ARM progettato in modo specifico per questo ambito. Realizzato con tecnologia 10LPP, integra otto core Kryo 385, GPU Adreno 630, DSP Hexagon 685, ISP Spectra 280 e un modem X20 LTE Cat. 18/13. In sintesi, una versione "spinta" di Snapdragon 845. Supporterà device con sistema operativo Windows 10. I primi partner al lavoro per portarli sul mercato sono ASUS, HP e Lenovo, ai quali se ne aggiungeranno presto altri.